Reeleição de Geraldo Melo dependerá da resposta do TRE Geraldo Melo já ocupou a presidência em 2000, 2002, 2006 e reconduzido em 2007.

O presidente do diretório municipal do PSDB, Dudu Machado, diz que respeitará a decisão do Tribunal Regional Eleitoral sobre a possibilidade de reeleição de Geraldo Melo na presidência do diretório estadual, apesar de acreditar na possibilidade do ex-senador continuar na função.



O estatuto do PSDB não permite reeleição, mas condução ao cargo de presidente. Geraldo Melo já ocupou a presidência em 2000, 2002, 2006 e foi reconduzido em 2007.



“Se não for possível (mantê-lo presidente), vamos chegar a um nome de consenso”, afirmou Dudu Machado, lembrando dos quatro prefeitos que o partido elegeu em 2008. O nome do deputado federal Rogério Marinho (ex-PSB) também foi colocado, mas só depois de perguntado pelo Nominuto.com.



O presidente municipal se mostrou irritado com os jornais e blogs que já colocam Rogério Marinho como substituto do ex-senador. “A imprensa deveria respeitar mais a liderança de Geraldo Melo”, reclamou.



A eleição para presidente dos diretórios ocorre em outubro e é válida por dois anos. Ele não soube dizer quando sairá a decisão do TRE.