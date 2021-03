Campanha leva esclarecimentos à população sobre câncer de intestino O câncer de intestino, também chamado de tumor do cólon/reto ou colorretal, desenvolve-se geralmente a partir de lesões que crescem na parede do intestino.

A Associação Brasileira de Prevenção do Câncer de Intestino faz hoje (27) - dia de combate à doença - campanha em oito capitais. Serão montadas tendas, onde especialistas vão distribuir folhetos e prestar esclarecimentos à população.



A campanha Laços de Esperança quer chamar a atenção para esse tipo de câncer, que é o quarto mais freqüente no país. Relógios, vão ganhar a cor verde em diversas capitais - o relógio das flores, em Curitiba, o da prefeitura de Belo Horizonte, o do Centro Cultural da Light no Rio e o relógio da Praça do Ferreira, em Fortaleza. Em Brasília, o estande será montado no shopping Pátio Brasil.



O câncer de intestino, também chamado de tumor do cólon/reto ou colorretal, desenvolve-se geralmente a partir de lesões que crescem na parede do intestino.



Os principais fatores de risco da doença são alimentação rica em gorduras com muitas calorias e pobre em fibras, ter parente de primeiro grau com câncer de intestino e tabagismo. Só em 2008, 27 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença no Brasil.