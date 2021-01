Cleisson deixa o América e acerta com o Fortaleza

O atleta comentou que a rescisão de contrato não tem nenhuma ligação com o convite para reforçar o clube cearense, uma vez que a proposta chegou depois da decisão. O jogador tem até esta sexta-feira (20) para fazer a inscrição no Campeonato Cearense.Cleisson preferiu não comentar o motivo da sua saída. "Aconteceram algumas coisas que eu não concordo, mas guardo pra mim para não causar polêmica", disse. No entanto, o jogador sai de forma amigável do clube, elogiando a diretoria e o clube.

O meia avaliou como "bom" o seu trabalho de dois meses e meio no América. "Fiz bons jogos, alguns gols e saio de cabeça erguida", falou. Ainda com relação à sua saída, o jogador explicou que "tem muitas coisas que não concordo e às vezes, no futebol, ninguém quer ouvir a verdade".Ele descartou que a rescisão com o alvirrubro esteja ligada à sua campanha no América no Campeonato Estadual e na Copa do Brasil e encerrou dizendo: "A gente tem limite. Precisei sair para não dar confusão", concluiu.O diretor de futebol Marcos Meira Pires, o Peninha, explicou a saída do atleta do clube. Segundo ele, no contrato do jogador consta uma cláusula na qual, se o meia pedir para sair, cabe ao América cumprir. "Isso está no contrato", reforçou o dirigente. "A verdade é que ele vai ganhar muito mais do que aqui", completou.

Com relação as declarações de Cleisson, de que o clube teria alguns problemas, o diretor disse que a direção está tomando providências de algumas coisas.

Questionado se a preocupação do clube é trazer um novo jogador para o posição deixada pelo meia, Peninha disse que o América está com as atenções voltadas para a contratação de um novo treinador.

"Estamos conversando com alguns nomes e Lula Pereira foi um dos mais citados na reunião com os diretores na manha desta sexta-feira (20). Peninha adiantou que até terça-feira (24), o América pode apresentar o nome do novo treinador.A diretoria acertou a contratação do atacante Ciel, mas está enfrentando contratempos com a data de apresentação do atleta.