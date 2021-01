Ferrari vai usar Kers, assegura Felipe Massa Brasileiro revela que terá de acrescentar lastro para carro atingir peso mínimo nas corridas.

Ferrari vai usar Kers, assegura Felipe Massa



Brasileiro revela que terá de acrescentar lastro para carro atingir peso mínimo





Felipe Massa confirmou na noite de sexta-feira (21) que a Ferrari deve e vai usar o Kers no GP da Austrália.





Em entrevista fornecida pela assessoria de imprensa do piloto para alguns veículos, o brasileiro afirmou que a escuderia italiana não tem motivos para descartar o uso do novo sistema, após uma análise dos testes coletivos.





"Acredito que, se você olhar os problemas que a gente teve, os quilômetros que a gente percorreu e o que aconteceu, acho que temos de usar o Kers", analisou.





Segundo Massa, o Kers é uma peça simples: se não funcionar, é só desligar e seguir correndo. Caso esteja funcionando, a novidade da temporada serve como uma injeção de turbo, fornecendo 80 cavalos extras ao carro durante cerca de seis segundos.





"É uma peça super importante no nosso carro, que pode fazer a diferença. Acredito que a gente tem a possibilidade de usar o Kers sempre. Se tiver problemas, desligar o Kers e continuar. Acho que esse é o caminho pra gente seguir."





"Acho que a gente tem de usar e está decidido: a gente vai usar sempre o Kers", continuou o atual vice-campeão mundial, que não vê no peso extra trazido pelo Kers um problema, já que ele é baixo e leve e precisa de lastro para seu carro atingir o mínimo de 600 kg.





"Já sou um piloto bem leve, não sou alto, tenho 1,67m , peso em torno de 60 kg sem macacão; equipado, fica 63 kg. Continuo fazendo meu treino ainda mais intenso, para ter a força necessária do começo ao fim", comentou.





E, mesmo com o Kers, Massa tem de lastrear o carro. "Com tudo, e o Kers, tenho um peso abaixo do limite da FIA, e tenho que repor com lastro, para acertar a diminuição de peso", encerrou.





Em entrevista ao site da revista "Autosport", o diretor técnico da Ferrari, Aldo Costa, também confirmou o uso do sistema e revelou um plano reserva da escuderia, caso o Kers apresente algum problema.