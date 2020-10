PSB debate Educação e promete mais reuniões

Júlio Pinheiro Iberê, Márcia e Wilma: nova fase no PSB com vistas a 2010.

Presente a convite da governadora, o secretário Ruy Pereira disse que estaria à disposição de qualquer partido ou instituição para expor os projetos da secretaria de Educação. Para o petista, no entanto, mais importante do que a prestação de contas era informar os parlamentares do partido aliado sobre as ações do Governo na questão.“Queremos que os parlamentares do PSB tenham conhecimento para discutir sobre o que vem sendo feito pela secretaria, principalmente na questão da Educação profissionalizante. O encontro é para que eles possam defender o Governo”, afirmou o secretário, afirmando que a intenção é procurar toda a população para debater o tema.Wilma de Faria se mostrou empolgada com a “nova fase” do PSB. Mesmo afirmando que o partido sempre discutiu os temas, a governadora afirmou que a intenção é realizar os encontros quinzenalmente e continuar a debater questões importantes para a sociedade, inclusive a política.“É um ciclo de palestras para que a gente discuta temas como Educação, Meio Ambiente, Saúde, todos os temas de interesse da população. A política também. Esse ano a prioridade é administração, mas ninguém pode deixar de fazer política nas horas vagas”, disse Wilma.Ao contrário do que acredita a governadora, o ex-prefeito Carlos Eduardo não utilizou seu tempo vago para fazer política. O presidente municipal do PSB conversou apenas com Wilma de Faria antes da reunião, no gabinete da governadora, e faltou ao encontro. Além dele, as ausências sentidas também foram a da deputada Sandra Rosado, do deputado estadual Lavoisier Maia, e dos vereadores Enildo Alves e Dickson Nasser.Estiveram presentes ao primeiro encontro as deputadas Larissa Rosado e Márcia Maia, os vereadores Júlio Protásio, Adenúbio Melo, Bispo Francisco de Assis, Franklin Capistrano e Júlia Arruda, os secretários Fabian Saraiva, Cláudio Porpino e Gustavo Carvalho, além do vice-governador Iberê Ferreira e da própria Wilma de Faria.