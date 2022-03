Congresso de enfermagem discute atividade em Natal Semana Brasileira de Enfermagem começou hoje (12) e vai até o dia 20 de maio.

Os profissionais da área de enfermagem de todo o Brasil estão reunidos desta terça-feira (12) até o dia 20 de maio em Natal para discutir a atividade e as soluções de melhorias no setor da saúde.



A Semana Brasileira de Enfermagem tem painéis focados na valorização da atividade e formação dos profissionais, além de palestras de atualização dos procedimentos e dicussão histórica e sindical dos problemas da classe.



O primeiro dia de evento acontece na Assembléia Legislativa, o segundo no Praiamar Hotel e no Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.



O evento é patrocinado pelo Conselho Federal de Enfermagem em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem do RN (Coren) e Associação Brasileira de Enfermagem (Aben – RN).