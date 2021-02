Canguaretama: suspeito de estupro é encontrado morto Marcos Antônio Francisco da Silva era foragido do presídio de Caraúbas e respondia por vários assaltos.

O assaltante Marcos Antônio Francisco da Silva foi encontrado morto com vários tiros na manhã desta terça-feira (24) em Canguaretama, cidade a 64 quilômetros de Natal. Marquinhos, como era conhecido, era foragido do presídio de Caraúbas, respondia por diversos assaltos e desde a semana passada estava sendo procurado por suspeita de envolvimento em um estupro em Canguaretama.



O delegado José Silva Júnior informou que o corpo de Marcos Antônio foi encontrado em um local conhecido como Iraque, na periferia de Canguaretama. “Ainda não sabemos quem matou o Marquinhos, mas acredito que ele tenha sido vítima de uma emboscada”, antecipou o delegado, que vai investigar a morte do criminoso.



Segundo a polícia, semana passada, na companhia de um comparsa, Marcos Antônio invadiu a casa de uma mulher de 22 anos e estuprou e violentou. Após os crimes, a dupla ainda deixou objetos no ânus e na vagina da vítima, que entrou em estado de choque.



A polícia não descarta a possibilidade de a morte de Marcos Antônio ter relação com os diversos crimes que cometeu. O corpo dele será trazido para o Itep, em Natal, onde será necropsiado antes de ser liberado para sepultamento.