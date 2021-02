Lutadores se enfrentam no Brazil Combat Nordeste

Artur Dantas

O RN será representado entre outros por quatro lutadores da Academia Kimura.

Fábio Bolinho, praticante da luta há oito anos, explicou que o evento promete ser de bom nível, já que os nomes dos oponentes paraibanos são de relevância conhecida no cenário nacional.

A opinião dele é somada a de Jorge Rodrigues, o Jorjão. O lutador, que há seis anos participa de disputas pelo Brasil, explicou que o RN está posicionado entre os primeiros estados quando o assunto é vale-tudo e jiu-jitsu.

O atleta destacou que a importância da organzição do evento em solo potiguar, já que desde 2006 um "combat" não era realizado no estado.O professor da academia Jair Lourenço explicou que o evento promete ser bantante disputado. "Os lutadores da Paraíba são bastantes agressivos, usam muito o chão. Mas o Rio Grande do Norte está bem representado e vai tentar a vitória em cima deles", disse.

Para os lutadores que vão participar do Brazil Combat Nordeste, o esporte não pode ser encarado com selvageria. Jorge Rodrigues explicou que a luta envolve atletas de nível semelhante, em boas condições físicas e técnicas.

Felipinho, outro nome da academia, disse que para evitar possíveis excessos as lutas são acompanhadas por um árbitro. "Os lutadores têm que seguir regras e obedece ao comando do árbitro. Além disse, tem ainda as regras que nós temos que seguir", explicou.Com relação aos conflitos envolvendo academias, Jorge Rodrigues foi enfático. "No vale-tudo de hoje não existe espaço para esses conflitos nas arquibancadas. Os lutadores estão mais profissionais e deixando a luta para dentro do ringue mesmo" encerrou.

Brazil Combat Nordeste

Jorjão x LokinhaSérgio Júnior x MahalFábio Bolinho x Charles AndradePatrício Pitbull x ToninhoGuilherme x KellFelipinho x Júnior PaivaMorcegão x Diabo Sam