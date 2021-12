Pretendidos pelo América estão entre os melhores em Santa Catarina Cadu e Thoni, além de Badé, foram escolhidos melhores do ano na posição em Santa Catarina; o América espera pela chegada deles.

Os jogadores que estão praticamente acertados com o América para a disputa da Série B do Brasileiro, Cadu, volante, e Thoni, ala, foram escolhidos e integram a seleção dos melhores do ano no Campeonato Catarinense. Badé, que esteve cotado para vir, também está na lista.



A eleição aconteceu na noite de terça (5), quando foram definidos os atletas mais votados da seleção do Campeonato. O evento promovido pelo Instituto Mapa, com apoio da FCF, Associação de Clubes e a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acaert).



Além dos três pretendidos pelo América, o Verdão de Chapecó ainda na lista o zagueiro Rafael Mourisco, contratato pelo Vasco e o atacane Bruno Cazarine. O técnico Mauro Ovelha ainda foi eleito o melhor treinador da competição.