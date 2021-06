América dispensa seis jogadores e lista ainda pode aumentar

Elpídio Júnior Peninha confirmou rescisão.

Esses quatro não estavam treinando com os demais jogadores do elenco. Além deles, Patrick, Carlos Alberto, Torona e Marcelinho também devem conversar com o diretor de futebol do clube para resolver sua situação dentro do América."Peninha" explicou que as rescisões acontecem de forma "amigável" no Centro de Treinamentos do América, em Parnamirim. "Estou conversando com cada um e analisando as situações", disse.Atualmente, o América tem 36 jogadores em seu elenco. Existe a possibilidade que mais atletas deixem o clube ainda nesta segunda-feira (6). A idéia do dirigente é que com essas saídas já comece a se definir o plantel para o Campeonato Brasileiro da série B, que começa em maio.As conversas do diretor de Futebol devem continuar na terça-feira (7). "Peninha" informou que o preparador físico e o de goleiros vão chegar amanhã.O ambiente de conversas e dispensas no América explodiu em um episódio lamentável no CT do América onde uma equipe de reportagem foi vítima de insultos por parte de dois jogadores do América.A repórter Liziane Virgílio, da InterTV, foi vítima de agressões verbais por parte de Marcão e Marcelinho que estavam insatisfeitos com algumas imagens gravadas durante a reapresentação dos jogadores.*Matéria atualizada às 17h11 para acréscimo de informações.