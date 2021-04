Nesta terça-feira (31), às 9h, no auditório Angélica Moura, da Secretaria Estadual de Educação, acontecerá um encontro para discutir políticas públicas para o povo cigano. “O Primeiro Encontro do Centro de Referência dos Direitos do Povo Cigano” levantará as necessidades desse grupo no Rio Grande do Norte.

O encontro contará com a presença do subsecretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Perly Cipriano, de prefeituras e do Governo do Estado. O coordenador nacional da Pastoral dos Nômades, Wallace Danton, também estará presente no local.