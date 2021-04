Homem é preso acusado e tráfico de drogas no Bairro Nordeste Edson Cândido Bezerra foi preso com um revólver calibre 38, 31 pedras de crack, uma trouxinha de maconha, cinco trouxas de cocaína e três aparelhos celulares.

O ajudante de pedreiro Edson Cândido Bezerra, de 26 anos, foi preso em flagrante na manhã do último sábado (28), por policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), acusado de tráfico de drogas.



Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições, 31 pedras de crack, uma trouxinha de maconha, cinco trouxas de cocaína, três aparelhos celulares, papel para embalar a droga, um aparelho DVD e R$ 61 em espécie.



O flagrante aconteceu após denúncia anônima dando conta de que na Rua da Cruz, bairro Nordeste havia um homem armado. Edson foi abordado e na revista foi encontrado um revólver calibre 38. A polícia foi até a residência onde o acusado informou passar as noites para dormir, pois havia suspeitas de que lá funcionava uma boca-de-fumo. Os policiais apreenderam na casa a droga, os celulares, o dinheiro e o resto do material apreendido.



O acusado foi conduzido até a Delegacia de Plantão da Zona Sul onde foi autuado por porte ilegal de armas e tráfico de entorpecentes. Edson negou que a droga fosse de sua propriedade.