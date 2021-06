Seguro desemprego e os direitos da lei

O seguro-desemprego é um benefício temporário concedido pela seguridade social ao trabalhador demitido sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado, ou da condição análoga à de escravo.A dispensa sem justa causa é a que ocorre contra a vontade do trabalhador.É a que ocorre quando o empregado solicita judicialmente a dispensa do trabalho, alegando que o empregador não está cumprindo as disposições do contrato.Esse benefício foi incluído na Constituição de 1946, porém só veio a ser efetivamente concedido a partir 1986, com a aprovação do Decreto-Lei 2.284, de 10 de março daquele ano. Com o advento da Constituição de 1988, o seguro-desemprego passou a integrar o Programa do Seguro-Desemprego, criado em 1990, e que tem por objetivo, também, auxiliar o desempregado na busca de um novo emprego, promovendo orientação, recolocação e qualificação profissional.O trabalhador dispensado sem justa causa que comprove ter recebido salários, pelo menos, nos seis meses anteriores à data da dispensa e que não receba qualquer benefício previdenciário de prestação continuada; não receba auxílio-desemprego; e não possua renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.Ao ser dispensado sem justa causa, o trabalhador receberá do empregador o formulário "Requerimento do Seguro-Desemprego", em duas vias. Ele deve levá-lo, preenchido, até os postos de atendimento do Ministério do Trabalho (delegacias regionais do trabalho - DRTs -, unidades do Sine e outros postos conveniados), junto com a devida documentação.Cartão do PIS-PASEP, extrato atualizado ou Cartão do Cidadão; Carteira de Trabalho; Termo de Rescisão do Contrato (TRCT); documentos de identificação; dois últimos contracheques e o último salário constante no TRCT; e documento de levantamento dos depósitos do FGTS.O trabalhador tem do 7º ao 120º dias após a data da demissão do emprego.Com base na documentação apresentada pelo desempregado, o posto de atendimento informará se ele tem direito ou não ao benefício. Caso tenha direito, o posto providenciará a inclusão do requerimento no sistema, no qual será submetido a diversos "batimentos cadastrais", para conferência das informações. No pagamento de cada parcela, haverá nova conferência da documentação, para verificar, por exemplo, se o beneficiado permanece desempregado.As parcelas variam conforme o tempo trabalhado. Serão três parcelas se o trabalhador comprovar ter mantido vínculo empregatício de no mínimo seis meses e no máximo 11, nos 36 meses que antecederam a dispensa.Serão quatro parcelas se o trabalhador tiver vínculo de 12 meses a 23 meses, no mesmo período. E serão cinco parcelas se o trabalhador comprovar que trabalhou mais de 24 meses nos últimos três anos.Em caráter excepcional, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) - responsável pelo gerenciamento do programa - pode prolongar essas parcelas em até dois meses, para grupos específicos de segurados, como ocorreu na última semana, para 42 setores de 16 Estados, nenhum deles do Rio Grande do Norte.A apuração do valor do benefício tem como base os três últimos salários mensais. Esse valor não poderá ser inferior ao do salário mínimo, que atualmente é de R$ 465, nem superior a R$ 870,01, de acordo com a seguinte tabela:Sim. O pagamento será suspenso se o beneficiado for admitido em um novo emprego; ou começar a receber benefício de prestação continuada da Previdência Social,exceto o auxílio-acidente e a pensão por morte. No primeiro caso, ele poderá receber as parcelas restantes se vier novamente a ser dispensado sem justa causa.Também. Seja pela simples recusa do desempregado em aceitar outro emprego condizente com sua qualificação e remuneração anterior; por comprovação de falsidade na prestação das informações; por fraude; ou por morte do segurado.Criado em 1991, esse seguro é concedido ao pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal e que teve suas atividades paralisadas no período de defeso (reprodução dos peixes). É preciso estar inscrito no INSS como segurado especial; possuir comprovação de venda do pescado, não ter vínculo de emprego ou outra relação de trabalho, tampouco outra fonte de renda. Ele tem direito a receber tantas parcelas quantos forem os meses de duração do defeso, conforme portaria fixada pelo IBAMA. O valor de cada parcela é de um salário mínimo.Criado em 2000, beneficia o empregado domestico dispensado sem justa causa, inscrito no FGTS, e que comprovar ter trabalhado na função pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses.É preciso ainda estar inscrito como Contribuinte Individual da Previdência Social e possuir, no mínimo, 15 contribuições ao INSS e o mesmo número de recolhimentos ao FGTS. além de não possuir renda própria para o sustento de sua família. O valor máximo de cada parcela mensal é de um salário mínimo e o prazo não pode ultrapassar os três meses.O auxílio concedido ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo e que não possua renda própria para seu sustento e de sua família. Cada parcela mensal é de um salário mínimo e o prazo de concessão do benefício não pode ultrapassar os três meses.Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 600 mil trabalhadores recebem o seguro-desemprego mensalmente em todo o Brasil. O valor médio de pagamentos é de R$ 595. Os dados de fevereiro de 2008 a janeiro deste ano demonstram que no Rio Grande do Norte a média é de 7 mil beneficiados por mês.O seguro-desemprego é garantido pelo Artigo 7º dos Direitos Sociais da Constituição Federal, que o prevê em seu Inciso 2º, entre os "direitos dos trabalhadores urbanos e rurais".O dinheiro vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), dos quais 40% são repassados ao BNDES para aplicação no financiamento de programas de desenvolvimento econômico e o restante destinado ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego. O FAT é constituído principalmente por recursos do PIS e PASEP.O telefone divulgado pelo Ministério do Trabalho para a região Nordeste é o 0800-285-0101, porém a reportagem ligou várias vezes durante esta semana e ninguém atendeu.