Emendas à reforma administrativa voltarão a ser discutidas às 17h

Vlademir Alexandre Votação definitiva da reforma administrativa ocorre na terça-feira.

De acordo com o líder da prefeita na Câmara, vereador Enildo Alves (PSB), várias emendas apresentadas pela manhã, durante reunião com o secretário de Administração Roberto Lima e o procurador geral do município, Bruno Macedo, foram consensuais. No entanto, o parlamentar não tem o número exato.“Estamos juntando as consensuais e as não consensuais serão analisadas separadamente. Há emendas consensuais minhas, algumas outras de Júlio Protásio (PSB) e Hermano Morais (PMDB), mas só teremos o balanço de quantas emendas serão de consenso depois da reunião das 17h”, explicou o líder.A reunião vai ocorrer no âmbito da comissão de Legislação e Justiça da Câmara, que dará os pareceres às propostas. A intenção inicial dos parlamentares era que todas as propostas fossem apresentadas nesta segunda-feira para que na terça-feira (28), quando ocorre a votação em segunda discussão, não houvesse a apresentação de emendas.“Fizemos o acordo para apresentar tudo hoje, mas o vereador Luís Carlos (PMDB) já me disse que só vai apresentar no dia da sessão. Ele não disse os motivos, mas é um direito que ele tem”, disse Enildo.Ao contrário de Luís Carlos, ainda de acordo com Enildo Alves, os demais vereadores de oposição (Júlia Arruda, George Câmara, Raniere Barbosa e Sargento Regina) devem apresentar as emendas já nesta tarde, recebendo os pareceres da comissão de Justiça.Para que seja encartada ao projeto, as emendas devem ter o parecer favorável da comissão de Legislação e Justiça e, após a aprovação do parecer pelos vereadores, há a votação do mérito da emenda. Se a proposta obtiver a maioria simples dos votos, a emenda é encartada ao projeto e continua o trâmite normalmente.