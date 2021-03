Geraldo Melo está na corda bamba

Vlademir Alexandre Presidente estadual do PSDB tenta se manter no comando do partido.

Não vai ser fácil para Geraldo conseguir se manter no comando do partido. O próprio estatuto do PSDB coloca obstáculos à sua frente. O fato de já ter presidido a sigla quatro vezes, com essa, entre eleições e reconduções – sem falar que em 2004 passou a bola para a sua mulher Ednólia Melo que, depois o devolveu - agora o colocam em situação de desvantagem diante de novos nomes que surgem como possíveis sucessores. Geraldo está na corda bamba, se segura para não cair.A esperança de contar com o apoio de Rogério Marinho para se manter no cargo soa longe aos ouvidos do ex-peesebista que prepara o seu ingresso no PSDB com a condição de comandá-lo. Essa é a única justificativa para tanta demora na decisão se aceita ou não o convite para se tornar um tucano. Pois se o próprio Geraldo diz que “o partido está de portas abertas” para ele que ainda nem faz parte do PSDB, mas já foi convidado para jantar na sua residência para tratar do futuro da legenda, ao contrário do deputado Luiz Almir, único detentor de mandato – é porque Rogério deseja muito mais do que ser apenas mais um militante.A hegemonia de Geraldo está ameaçada. Apesar de líder do partido há mais de 20 anos, o fato de estar sem mandato pesa e o que falta atualmente no velho tucano, Rogério tem: um mandato na Câmara Federal e, militantes leais, que bateram de frente com a governadora Wilma de Faria, considerada uma das maiores lideranças políticas do estado nos últimos anos, em nome da sua candidatura à Prefeitura de Natal em 2008. Mesmo não conquistando a indicação e, o episódio ter culminado com a sua saída do PSB, Rogério continua contando com o apoio de vereadores que permanecem peesebistas apenas porque a fidelidade os impede de acompanhá-lo na mudança.Essa influência já estaria atingindo os quadros do PSDB, o que levou o presidente do diretório municipal, Dudu Machado a fazer uma consideração: “Deviam respeitar mais a liderança do senador Geraldo Melo”.Pelo que prevê o estatuto da legenda, o mandato de Geraldo se encerra em 2009, sem direito a reeleição. Mas não é o que tem dito o ex-senador depois das articulações do PSDB Nacional para filiar o deputado Rogério Marinho à legenda. “Vou continuar na presidência do PSDB. Se Rogério se filiar ao PSDB será muito bem tratado, mas não significa que ele assumirá a presidência do partido”, avisou.O embate de Geraldo Melo com Rogério Marinho não se resume apenas à presidência estadual do PSDB. O ex-senador também reluta em devolver os cargos que seu grupo político ocupa no Governo do Estado e sustenta a posição de base de apoio do Governo do PSB da professora Wilma de Faria, considerada hoje por Rogério Marinho sua adversária política.A entrada de Rogério no PSDB como presidente aumenta as chances do partido se tornar oposição, pois o deputado já disse: "Estou abrindo mão do governo para entrar na oposição", limitou-se. Aliado da governadora Wilma de Faria (PSB), Geraldo Melo chegou a dizer várias vezes à imprensa: "Vamos procurar estabelecer um posicionamento que respeite os compromissos no Estado, mas que também seja fiel ao projeto nacional. O PSDB participa da administração Wilma de Faria à frente da Emparn.