Polícia prende taxista acusado de assaltos a residências e pousadas Leilson Valentim é acusado de dar suporte ao bando, levando-os ao local do crime e auxiliando na fuga dos assaltantes.

Policiais da Delegacia do Turista (Deatur) prenderam na tarde desta segunda-feira (2), no bairro do Bom Pastor, o taxista Leilson Valentim, de 34 anos, por força de um mandado de prisão expedido pelo juiz da 1º Vara Criminal Henrique Baltazar.



Leilson é acusado de participar da quadrilha que fazia assaltos a residências e pousadas em Natal e Grande Natal e que foi desbaratada no último dia 4 de fevereiro.



Leilson é acusado de dar suporte ao bando, levando-os ao local do crime e auxiliando na fuga dos assaltantes. Ele foi preso na tarde desta segunda-feira próximo à sua residência, no bairro do Bom Pastor.



A equipe da Deatur realizou a prisão no último dia 4 de fevereiro de oito pessoas acusadas de formarem uma quadrilha que vinha assaltando pousadas e turistas na Grande Natal, após um mês de investigação.



O bando foi responsável por pelo menos oito assaltos. O último deles foi realizado no dia 2 de fevereiro numa pousada em Ponta Negra. Além disso, eles são acusados de invadir a casa de um policial federal no conjunto Cidade Satélite.



Na ocasião foram presos Heriberto Gomes do Nascimento, 22, o “Bomba”, Katiele Mendonça de Queiroz, 26, Cleonede de Carvalho Nunes, 33, a “Cléo”, Fabiana Pereira da Silva, de 26 anos, Fernanda Alves de Oliveira, 26, a “Júlia”, Eclesiastes Alves Carvalho, 18, o “Ureia”, Henrique Eduardo de Oliveira, 23, o “Jogador”, e Marcos Kouri Sampaio, 29, o “Daniel”.



Todos foram presos um dia após promoverem um arrastão na pousada Laina’s, na operação batizada por Lepus.