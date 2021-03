Governo lança Terra Pronta em parceria com prefeituras e Petrobras Programa deverá beneficiar mais de 10 mil agricultores com corte de terra e outros auxílios ao plantio.

O programa Terra Pronta, executado em parceria entre Governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, Emater, Petrobras e prefeituras municipais, vai possibilitar a cerca de 10 mil pequenos agricultores o corte de suas terras, deixando-as prontas para o plantio.



O programa foi lançado na quinta-feira (26), em Mossoró, e vai possibilitar aos agricultores de 17 municípios, onde a Petrobras realiza prospecção, a ter o solo preparado, a semente na hora certa e assistência técnica, que é assegurada pelo Governo do Estado, através da Emater.



Mais de R$ 1,4 milhão estão sendo investido no programa, sendo R$ 550 mil do Governo do Estado, R$ 376 mil da Petrobras e o restante, das prefeituras.



Segundo o secretário estadual de Agricultura, Francisco das Chagas Azevedo, a Petrobras também vai fornecer 190 mil litros de óleo diesel. Já as prefeituras vão investir, R$ 525 mil, na contratação de horas de trator para o corte da terra. Serão, no total, 15 mil hectares de terra cortada.



O Governo do Estado já disponibilizou em todas as regionais da Emater as sementes de milho, feijão e sorgo para abastecer os bancos de semente. A distribuição de sementes aos agricultores já foi, inclusive, iniciada para que eles possam aproveitar o período das chuvas.



Como complemento à produção de alimentos na agricultura familiar, o Governo do Estado investiu, somente este ano, cerca de R$ 2,6 milhões na compra de 250 toneladas de sementes de milho, feijão, sorgo e algodão e 150 mil mudas de cajueiro anão precoce.