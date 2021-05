MPT obtém antecipação de tutela contra usinas do setor sucroalcooleiro De acordo com a decisão judicial, as empresas devem transportar os empregados observando todas as normas técnicas e de segurança adequadas.

O juiz do Trabalho Gustavo Muniz Nunes, da Vara do Trabalho de Ceará-Mirim, concedeu antecipação de tutela nas ações civis públicas ajuizadas pela Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região contra as empresas Ypióca Agroindustrial Ltda. e Ecoenergia do Brasil Indústria e Comércio Ltda. Houve concessão integral dos pedidos formulados, inclusive quanto à inclusão das horas "in itinere", ou seja, registrar na jornada de trabalho dos empregados o tempo gasto no deslocamento, e também no retorno, ao local da prestação de serviços de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, em transporte fornecido pelo empregador.



De acordo com a decisão judicial, as empresas devem transportar os empregados, diretamente ou através de terceiros contratados para tal serviço, em veículo de transporte público de passageiros, observando todas as normas técnicas e de segurança adequadas para o transporte dos trabalhadores. As ferramentas e materiais devem ser guardados em compartimento resistente, fixo e distante dos empregados.



Devem garantir a reposição dos garrafões de água portados pelos empregados, com água potável e fresca; fornecer marmitas que garantam a conservação térmica e higiene dos alimentos; disponibilizar, nas frentes de trabalho, abrigos com mesas e assentos em número suficiente para acomodar todos os trabalhadores, não permitindo que trabalhadores se alimentem sem a utilização de mesa e cadeira no horário de intervalo para repouso e alimentação, além das devidas instalações sanitárias, compostas de vasos sanitários e lavatórios.



Os empregados devem receber das empresas os equipamentos de proteção individual em perfeito estado de conservação e funcionamento, efetuando a reposição imediata dos EPI’s quando se deteriorarem, e orientar e fiscalizar os empregados quanto à efetiva utilização dos equipamentos.



Ainda de acordo com o pedido da ACP aceito pela Justiça do Trabalho, a empresa Ecoenergia deve proceder o registro do contrato de trabalho de cada um dos seus empregados, efetuando a devolução da Carteira de Trabalho e Previdência Social ao empregado no prazo legal de 48 horas; quitar as rescisões contratuais de seus empregados nos prazos previstos na legislação trabalhista vigente; efetuar os depósitos do FGTS referentes ao mês da rescisão e/ou ao imediatamente anterior, bem como fornecer todos os documentos e prestar todas as informações necessárias para o saque do FGTS pelos empregados.



Está prevista multa de R$ 20 mil para cada obrigação descumprida, a ser revertida ao FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador.



Dando continuidade às ações do “Programa Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas no Setor Sucroalcooleiro”, iniciadas em 2008 no Estado de Alagoas, o Ministério Público do Trabalho realizou operações, no período de 2 a 6 de março, simultaneamente, nos Estados do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, inspecionando 15 usinas no total, sendo cinco no Rio Grande do Norte e dez em Pernambuco.



As irregularidades trabalhistas encontradas foram: não fornecimento e substituição de equipamentos de proteção individual (EPIs); ausência de treinamento dos trabalhadores quanto à correta utilização dos EPIs; inexistência de banheiros fixos ou móveis e de abrigos contra intempéries nas frentes de trabalho (corte de cana); instrumentos de trabalho (podões e limas) sem bainha protetora; não-fornecimento de água potável e de refeições, bem como de marmitas térmicas aos trabalhadores do campo; excesso de jornada devido ao fato de o pagamento ser por produção (5 a 10 toneladas por dia por trabalhador).



A força-tarefa do MPT ainda constatou o controle inadequado de jornada e produtividade; não-concessão de pausas e períodos para repouso e refeição; transporte dos trabalhadores em ônibus em péssimo estado de conservação e sem autorização das autoridades de trânsito competentes; ausência de material de primeiros socorros nas frentes de trabalho; não-realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais; inexistência dos programas ocupacionais; alojamentos com condições precárias de saúde e segurança; ausência dos depósitos do FGTS; atraso de pagamento dos salários, férias e 13º; não-pagamento das verbas rescisórias, entre outras.



No Rio Grande do Norte, foram realizadas audiências com os representantes legais das usinas para que assinassem Termos de Ajuste de Conduta (TACs) corrigindo as irregularidades detectadas nas inspeções no MPT. Não tendo havido aceitação das cláusulas do TAC, no dia 26 de março, a Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região ajuizou cinco ações civis públicas (ACPs), na Justiça do Trabalho, contra quatro usinas e uma fazenda de cana-de-açúcar fiscalizadas durante a operação, com o objetivo de corrigir as irregularidades encontradas.