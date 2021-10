Açude Castanhão abre comportas O reservatório atingiu a cota de 103,70 e já acumula 5,77 bilhões de metros cúbicos.

A diretora de Infraestrutura Hídrica do DNOCS, Cristina Peleteiro, recebeu na última sexta-feira (24) a informação de que quatro comportas do açude Castanhão seriam abertas ao meio dia. O reservatório atingiu a cota de 103,70 e já acumula 5,77 bilhões de metros cúbicos.



Segundo Cristina Peleteiro, está prevista para segunda-feira (27) a sangria do açude Banabuiu e também o Orós, que deságua no rio Jaguaribe acima do Castanhão, deverá sangrar nos próximos dias. O engenheiro Getúlio Maia, da comissão do Dnocs responsável pelo monitoramento e controle das comportas, que está com sua equipe no Castanhão, informou que inicialmente as quatro comportas vão liberar 200 metros cúbicos por segundo.



Cerca de duas horas depois a vazão será duplicada para 400 metros cúbicos por segundo e em outro momento será ampliada para 1.250 metros cúbicos por segundo. “Mesmo assim o nível do Castanhão continua subindo”, observa Getúlio Maia. Por isso, conforme a avaliação permanente do volume das águas a vazão poderá chegar a 1.250 metros cúbicos por segundo.



O monitoramento tem por objetivo manter o Castanhão na cota de 103,70 para, ao final da quadra chuvosa, reter as águas de modo que o nível do reservatório suba até a cota 106, quando estará com 6,7 bilhões de metros cúbicos, a capacidade máxima de armazenamento. Getúlio Maia disse que já informou na noite de quinta-feira (23) sobre o aumento das águas no Castanhão ao diretor geral do Dnocs, Elias Fernandes, que estava viajando.



Na avaliação da Comissão de Monitoramento do Castanhão já está sendo considerada a previsão de que o Orós irá sangrar nos próximos dias, aumentando a calha do rio Jaguaribe a montante do reservatório. Também a sangria do açude Banabuiu, prevista para esta segunda-feira (27), que aumentará as água no rio Jaguaribe abaixo do Castanhão, está sendo considerada para efeitos da operação de gestão dos recursos hídricos.