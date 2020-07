Etapa estadual do Circuito BB de Vôlei de Praia apresenta seus campeões Potiguares se esforçaram mas não foram além das quartas-de-final

O pódio da etapa Natal do Circuito Estadual BB de Vôlei de Praia - a quinta etapa do circuito, realizada na praia da Redinha - ficou com paraibanos e sergipanos.



No torneio masculino, o título ficou pela segunda etapa seguida com a dupla Álvaro Filho & Vítor Felipe (PB), ao vencerem a dupla Leo & Wadson (CE/PB) - vitória inusitada, pois o cearense teve que abandonar a decisão em meio à disputa para resolver um problema de família de última hora. O bronze da categoria ficou com a dupla pernambucana Thiago Trajano & Lula.



Já no torneio feminino, Bruna & Cida (PB/SE) foram as campeãs, ao venceram Luiza Amélia & Ivanise (CE/PB) - com isto, Bruna obteve seu terceiro título seguido nas etapas da competição. O terceiro lugar ficou com Naiana & Thati (CE/PB).



As duplas potiguares bem que se esforçaram na luta por um lugar no pódio; as que chegaram mais longe foram - no masculino - Ienecy & Mário Zugno, e - no feminino - Twendy & Josiane, que alcançaram as quartas-de-final.



A próxima etapa do Circuito Estadual BB de Vôlei de Praia será realizada na Região Norte do país, precisamente em Rioraima de 6 a 8 de março - a sexta de um total de 27 etapas.