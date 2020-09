Betinho Rosado diz que não tem oportunidade no DEM

Gabriela Duarte Betinho quer deixar o DEM.

“Na verdade, estou perguntando à corte eleitoral se partido político tem ideologia ou não. O DEM foi um dos criadores da CPMF e agora o partido estava votando contra o imposto”, explica o parlamentar.Segundo ele o assunto está em discussão no Tribunal Superior Eleitoral. O relator é o ministro Marcelo Ribeiro. “Estamos aguardando o parecer dele”.Na consulta que fez ao TSE, Betinho também alegou que não tem “oportunidades a nível nacional” dentro do partido, ao qual é filiado há 23 anos e detém mandatos há 14.“Nesse período, nós recebemos pouquíssimas missões. Então eu entendo que o DEM é um partido que beneficia apenas um determinado grupo político a nível nacional. Agora mesmo nós tivemos uma demonstração muito clara disso. O deputado federal Ronaldo Caiado foi eleito líder da bancada e o deputado Edmar Moreira derrotou no plenário o candidato que o DEM tinha indicado para a segunda vice-presidência. Edmar terminou renunciando e quando a gente tinha uma expectativa que novos nomes pudessem representar o partido, o DEM aparece Antônio Carlos Magalhães Neto para ocupar a segunda vice-presidência, mostrando que é sempre aqueles mesmos que estão ficando no DEM”.As declarações de Betinho Rosado sobre seu partido e em especial ao senador José Agripino, líder do Democratas no estado você pode conferir em entrevista completa ao, edição nº 50 nas bancas desde a manhã deste sábado (7).