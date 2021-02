Série de espetáculos infantis competem em festival

Divulgação A Cigarra e a Formiga será apresentada na quinta-feira (26).

O festival é parte das comemorações dos 105 anos do TAM e marca o Dia Mundial do Teatro (27 de março).O organizador Amaury Júnior, há seis anos produz teatro infantil e acredita no sucesso do evento.“É um absurdo não ter nenhum festival de teatro em Natal, ainda mais infantil”, disse. E é para inovar que realiza o festival mesmo sem patrocinadores.“O trabalho não está inserido em nenhuma lei de incentivo à cultura e temos os apoiadores culturais, mas estamos sem patrocinadores”, ressalta Amaury. “Outra coisa que ajuda é o ingresso, que embora seja popular, ajuda na realização”, disse Amaury.Instituições que apóiam culturalmente o evento enviarão represententantes para comporem a mesa julgadora.O coordenador das Casas de Cultura do RN, Dimas Carlos, representa a Fundação José Augusto; Marcos Martins é diretor do Teatro Sandoval Wanderley e representa a Fundação Capitania das Artes e o coordenador do departamento de Cultura do Sesp, Judilson Dias.Os três primeiros colocados receberão R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente. A premiação será na segunda-feira (30), às 20h no TAM.10h – Na trilha da cadeira que ri15h – Rumão e Julhinha10h – Traquinas e circos15h – A Cigarra e a Formiga10h – Pluft, o fantasminha15h – Cinderela no baile17h – Scooby Dôo17h – A pequena sereia