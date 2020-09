Campeonato Carioca: Botafogo vence apertado o Tigres No Grupo B da competição, além do Bota, o Boavista, o Volta Redonda, o Flamengo, o Macaé e o Bangu têm a mesma pontuação.

O Botafogo passou apertado pelo Tigres do Brasil na casa do adversário, fechando a primeira rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. O time da "Estrela Solitária" venceu por 3 a 1 (gols de Juninho, Victor Simões e Gabriel; Leandro Chaves e Sorato descontaram para o Tigres).



Neste momento, no Grupo A Vasco e Fluminense dividem a liderança; enquanto no Grupo B seis equipes se engalfinham com 3 pontos - Boavista (que é o líder pelos critérios de desempate), Volta Redodna, Flamengo, Botafogo, Macaé e Bangu.



Eis os demais resultados da rodada da Taça Rio:



Ontem (07.03)

Boavista 3 x 0 Duque de Caxias

Madureira 1 x 2 Bangu

Flamengo 3 x 1 Cabofriense



Hoje (08.03)

Vasco 3 x 0 Friburguense

Resende 0 x 2 Macaé

Volta Redonda 3 x 0 Americano

Mesquita 0 x 1 Fluminense