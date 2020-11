DER divulga resultado de licitação para novo acesso a Pipa Empresa Galvão Engenharia ganhou a concorrência com a Queiroz Galvão e a R Furlani Engenharia, oferecendo a obra por R$ 45 milhões.

O Diário Oficial do Estado de hoje (14) traz o resultado final da licitação para a construção do novo acesso à praia de Pipa. A empresa Galvão Engenharia S/A, ficou na primeira colocação, com o valor de R$ 45.981.742,17 para a construção da estrada.



A divulgação, porém, ainda não é a última etapa do processo. “Teremos mais alguns prazos, inclusive, para podermos assinar a ordem de serviço”, confirmou o diretor geral do Departamento de Estradas e Rodagens, Jader Torres.



As demais empresas participantes apresentaram valores de R$ 46.083.084,36, a Construtora Queiroz Galvão S/A, e R$ 46.151.205,45, a R. Furlani Engenharia Ltda, ficando na segunda e terceira colocações, respectivamente.



O novo aceso à praia será aberto a partir de um trecho cerca de 5 km após a zona urbana de Goianinha (no sentido RN-PB). “Terá um viaduto e será uma pista muito moderna, inclusive contando com ciclovia e acostamento”, descreve Jader Torres, para quem as obras devem se iniciar ainda este ano.