Encontro incentiva uso de softwares e hardwares na produção cultural

O Encontro de Conhecimentos Livres do Rio Grande do Norte, que começou nesta segunda-feira, na Fundação José Augusto (FJA), segue até a sexta-feira (20), na FJA e UnP, e reúne em Natal Pontos de Cultura, ativistas e interessados por software e cultura livres em torno de oficinas multimídia e discussões sobre sociedade da informação, geração de renda e sustentabilidade.

A realização é do Centro de Desenvolvimento em Tecnologias Livres (CDTL), Pontão de Cultura Digital de Pernambuco - por meio do Programa Cultura Viva, do Ministério da Cultura (MinC) - em parceria com a Fundação José Augusto, iTEIA e Casa Brasil.

Durante o ECL, serão apresentadas ideias que envolvem a produção e troca de bens culturais por meio do uso de softwares e hardwares livres, visando à autonomia dos Pontos, no que diz respeito à divulgação, valorização e registro dos seus trabalhos.

Trata-se, portanto, de um momento importante de transmissão de informações técnicas sobre o uso, apropriação e desenvolvimento de tais tecnologias, bem como sobre formas livres de produção de mídia independente.

O início da programação foi marcado pelo primeiro encontro dos novos Pontos de Cultura do Rio Grande do Norte, aprovados no edital estadual em dezembro de 2008.

Ainda na segunda-feira (16), será realizado primeiro Workshop sobre Geração de Renda e Sustentabilidade, com o coordenador de Geração de Renda do CDTL, Pedro Jatobá, na Fundação José Augusto, das 14h às 18h.

Esta atividade objetiva o fazer mapear produtos e serviços ofertados pelos coletivos culturais, além de definir estratégias para divulgação e oferta destes serviços para o mercado.

O segundo momento do Workshop sobre Geração de Renda e Sustentabilidade acontece na terça-feira (17), das 18h às 20h30, na Universidade Potiguar (UnP), quando será promovida uma Mesa de Trocas entre os presentes, que vai funcionar como uma rodada de negócios entre coletivos culturais.

É também na terça-feira que começam as oficinas de Áudio, Vídeo, Metarreciclagem e Introdução à Programação, realizadas por profissionais do Centro de Desenvolvimento em Tecnologias Livres. Os cursos serão oferecidos até a sexta-feira (20), sempre das 9h30 às 17h, na UnP.

Integrando a programação do Encontro de Conhecimentos Livres do Rio Grande do Norte, ainda serão promovidas na UnP: Oficina iTeia, com Pedro Jatobá, na quarta-feira (18), das 18h às 20h30; Mesa Redonda "Economia Solidária e Conhecimentos Livres", com os coordenadores da Casa Brasil Rio Grande do Norte e Paraíba, Torquato Filho e Daniel Torquato, na quinta-feira (19), das 14h às 16h; e Mesa Redonda "Inclusão Digital na Sociedade da Informação", na quinta-feira (19), das 18h às 20h.No encerramento do ECL será realizada uma mostra com os produtos de cada oficina, bem como outros produtos audiovisuais, metarreciclados e criados a partir de tecnologias livres.

Mais informações: (81) 3423 4580 ou [email protected]