Vendas do comércio retomam crescimento e sobem 1,4% em janeiro Números do IBGE apontam evolução de 4,7% no Rio Grande do Norte, em relação a janeiro de 2008, inferior à média nacional.

Após três meses de redução nas vendas do comércio varejista brasileiro, o IBGE divulgou hoje (13) o primeiro resultado positivo desde setembro. Os números, relativos ao mês de janeiro, apontaram alta de 1,4% nas vendas e 2,1% na receita nominal, em relação a dezembro.



Os dados representam ainda um acréscimo de 6,0% sobre o volume de vendas em relação a janeiro de 2008 e de 11,9% na receita sobre o mesmo mês. No comparativo dos últimos 12 meses com os 12 meses imediatamente anteriores, o volume e a receita aumentaram 8,7% e 14,7%, respectivamente.



Entre outubro e dezembro, as vendas do comércio varejista apresentaram queda. Porém em janeiro sete das dez atividades pesquisadas já apresentaram acréscimo: Veículos, motos e peças (11,1%); Livros, jornais, revistas e papelaria (7,6%); Móveis e eletrodomésticos (7,1%); Artigos de uso pessoal e doméstico (5,8%); Tecidos, vestuário e calçados (2,2%); Artigos farmacêuticos, médicos, perfumaria e cosméticos (0,8%); Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,3%).



Somente três setores tiveram redução nas vendas em relação ao mês de dezembro: Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (–12,5%); Material de construção (-2,8%) e Combustíveis e lubrificantes (-0,7%).



No comparativo com janeiro de 2008, somente as vendas de Tecidos, vestuário e calçados tiveram diminuição (-4,7%). Das demais, as maiores variações positivas foram em Livros, jornais, revistas e papelaria (23,9%) e para Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (15,4%).