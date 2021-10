Atletas de C. Novos comemoram êxitos no Estadual da Juventude

Proj. Ini. Atletismo/ C. Novos Fernanda, Ligia e Françoise podem chegar à Olimpíada da Juventude, na Tailândia

Os curraisnovenses "arrastaram" cinco medalhas de ouro - com Fernanda Medeiros (2, no dardo e no disco), Lígia Daiane (martelo), Françoise Marie (salto em altura) e Jonhatan Souza (2 mil m com obstáculos); oito pratas - com Bárbara Dayane (2, no dardo e no peso), Francisco Emiliano (2, nos 200 m e nos 110 m com barreiras), Françoise Marie (salto em distância) , Layanne Santos (salto triplo), Jonhatan Souza (3 mil metros) e Talyson Lopes (disco); e oito bronzes - com Péricles Pinheiro (2, nos saltos em distância e triplo), Sílvio Augustinho (2, nos 1.000 m e nos 3 mil m), Lígia Daiane (peso), Layanne Santos (salto em distância), Dhayse Karla (100 m com barreiras) e Marcos Emerson (disco).Com estes resultados, quatro atletas entraram na "mira" - no caso, Fernanda, Ligia, Françoise e Jonhatan.Tailândia? Olimpíada? Explicando: o Estadual da Juventude foi apenas a primeira fase do Programa Nacional de Preparação dos Jogos Olímpicos da Juventude 2010 - do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em parceria com as federações estaduais de atletismo. A ideia é formar uma seleção brasileira Sub-18, e os atletas selecionados passarão por uma preparação especial, culminando com a Olimpíada da Juventude, ano que vem na cidade de Bangcoc (Tailândia).