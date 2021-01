Em meio à crise, Parnamirim concede aumento a funcionários

Vlademir Alexandre Maurício Marques: “Dei o aumento porque a Prefeitura pode pagar".

Ele acaba de sancionar o aumento que os vereadores deram aos funcionários da Câmara Municipal, reajustou o salário mínimo acima do definido pelo Governo Federal e concedeu aumento de 7% no salário de todos os funcionários. A resolução exclui os cargos comissionados. A resolução foi publicada hoje (20) no Diário Oficial.Todos os funcionários efetivos da Câmara Municipal ganharão agora 12,05% acima dos antigos salários. E não é só isso: cada um terá mais R$ 50 uma vez por ano só para comemorar o aniversário. A decisão é retroativa ao mês de fevereiro.O salário mínimo na cidade agora é de R$ 480, e os servidores – exceto os que possuem cargos comissionados - que recebem acima disso terão aumento de 7% em seus rendimentos, e também retroage a fevereiro.“Dei o aumento porque a Prefeitura pode pagar. Não vou deixar o funcionário sofrer com a desvalorização da inflação”, afirmou Maurício Marques, acrescentando que a crise financeira e a consequente queda na arrecadação dos impostos não afetará a folha de pagamentos do município, que gira em torno de R$ 3 milhões por mês.O discurso do pedetista vai na contramão da maioria dos prefeitos do Rio Grande do Norte, que reclamam de dificuldades com a folha, e do próprio Governo Federal, que já acena com o não reajuste dos servidores federais.Os novos concursos públicos já foram cancelados pelo presidente Lula. A receita mensal de Parnamirim caiu pela metade em fevereiro e ficou em R$ 9 milhões. A previsão de queda do FPM em março é de 40% em relação a 2008.Nada, porém abala o otimismo do prefeito. "Já abri uma conta separada só para a primeira parcela do 13o. O dinheiro já está separado."