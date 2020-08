Márcia acredita que PSB não deve se manifestar sobre decisão do TSE

Elpídio Júnior

“Acredito que PSB não deve se opor, até porque é uma decisão superior. Nossa preocupação agora é reestruturar o partido após os conflitos de opiniões nas últimas eleições”, disse a deputada.Márcia Maia, que é atualmente a vice-presidente do diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro, afirmou que não pode intervir em uma decisão pessoal do deputado.“Respeito a decisão dele, já que argumenta que não há condições de convivência dentro do partido, embora várias pessoas do PSB já tenham dado declarações que o diretório está com as portas abertas para conversas. Só não concordo que ele dê como justificativa para sair da legenda a de perseguição política”, ressaltou Márcia Maia.A decisão do ministro Ricardo Lewandowski favorável ao pedido de justa causa para a desfiliação do deputado federal Rogério Marinho ainda não foi publicada, mas o próprio parlamentar acredita que não deverá acontecer nenhuma mudança, agora ele está contando os dias para deixar a legenda.“Entendo que não tenha mais o que fazer (para o PSB impedir sua saída), mas por via das dúvidas vou aguardar o desfecho de todo esse processo. Estou mantendo a minha posição de aguardar a saída definitiva e só depois vou começar analisar as alternativas que estão sendo postas”, explicou o deputado.