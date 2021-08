Três são presos após assalto a restaurante na Prudente de Morais Polícia Militar foi acionada a tempo e conseguiu deter os assaltantes antes que eles fugissem.

A Polícia Militar prendeu em flagrante três homens no momento em que eles tentavam fugir de um assalto. Por volta das 14h30, o trio invadiu o restaurante Oriente, na avenida Prudente de Morais, em Petrópolis, e promoveu um arrastão.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, os assaltantes estavam armados e tentaram utilizar o veículo de um dos clientes para fugir. No entanto, para azar do trio e sorte do restaurante, a Polícia Militar foi acionada imediatamente e conseguiu abordar os três a tempo.



Os homens presos são: Wacil Nascimento, de 27 anos, Manoel Soares da Silva, de 26 anos, e Alex Pontes do Nascimento, de 23 anos.



Os policiais militares que participaram da ação não efetuaram nenhum disparo para render e prender os acusados. Os três presos estavam armados cada um com um revólver. Após a prisão, os assaltantes foram encaminhados à Delegacia de Plantão da zona Sul, onde serão autuados por assalto.