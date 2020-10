Relator da CPI dos Grampos quer ouvir novamente Protógenes Queiroz CPI reúne-se hoje para aprovar o novo roteiro de trabalho e alguns requerimentos de convocação de pessoas para prestar depoimento ou participar de acareações.

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Grampos, deputado Nelson Pellegrino (PT-BA), disse que com a prorrogação dos trabalhos da CPI por mais 60 dias, considera essencial tomar os depoimentos do delegado Amaro Vieira Ferreira, que preside o inquérito na Polícia Federal do vazamento de informações sobre a Operação Satiagraha, do delegado Protógenes Queiroz, do oficial da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Marcio Seltz, do ex-agente do SNI Francisco Ambrósio e do sargento Idalberto Martins de Araújo.



Segundo Pellegrino, integrantes da CPI devem ir na próxima semana a São Paulo para conversar com o juiz Ali Mazloum e tentar obter informações sobre o inquérito. O deputado disse ainda que eles pretendem conversar também com os juízes Fausto De Sanctis e Luiz Renato, que presidem os processos que têm como origem as operações Satiagraha e Chacal. “Nossa disposição é pedir a esses dois juízes que compartilhem com a CPI as informações contidas nos inquéritos policiais que deram origem aos processos penais”.



O relator admitiu que é muito provável que ele altere o seu relatório com as novas investigações que a CPI vai fazer. “Só indiciarei se, no curso das investigações, aparecerem elementos que confirmem que essas pessoas praticaram delitos de interceptação ou vazamento. E se essas pessoas estão identificadas. Todo mundo que for identificado praticando delito será indiciado no relatório”.



A CPI reúne-se nesta quarta-feira (11), às 15h, quando deverá aprovar o novo roteiro de trabalho e alguns requerimentos de convocação de pessoas para prestar depoimento ou participar de acareações.