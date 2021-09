Acusados de duplo homicídio serão julgados nesta quinta-feira

Os presos Ronie Silva do Nascimento e Clemilson Moura de Souza, acusados pelos assassinatos de Nilson Luiz Siqueira Ferreira e Djaline Patrícia dos Santos, vão a júri popular nesta quinta-feira (23).O crime se deu no dia 25 de janeiro de 2007, por volta das 14h, no loteamento Santa Cecília, zona Norte de Natal. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Ronie e Clemilson teriam unido-se a outras pessoas e matado com disparos de arma de fogo as vítimas Nilson Luiz Siqueira Ferreira, conhecido por 'Nilsinho' e Djaline Patrícia dos Santos.O Ministério Público diz que tanto os acusados, os demais envolvidos e a vítima Nilsinho teriam se envolvido em outros crimes, como furtos, roubos e narcotráfico. Para o órgão ministerial, o motivo do crime foi porque, em 2006, Nilson teria comprado de Ronie um automóvel roubado pagando apenas parte do preço ajustado.Diante disso, pela denúncia, Ronie teria passado a procurá-lo insistentemente para ter a dívida sanada. Mas não obteve êxito no pagamento do débito, por isso, teria combinado com outras pessoas uma emboscada para matar a vítima. Segundo o órgão ministerial, Djaline teria sido morta para assegurar a impunidade pelo homicídio de Ronie.Em relação aos demais acusados que teriam envolvimento neste mesmo crime, uma decisão judicial determinou o desmembramento dos autos, sendo julgados em outros processos.A sessão de julgamento acontece no salão do júri popular da Comarca de Natal e pode ser acompanhada pela internet, através do site do Tribunal de Justiça