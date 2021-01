Femurn faz reunião de emergência com prefeitos

Elpídio Júnior Benes Leocádio, presidente da Femurn.

A reunião será realizada hoje (23), às 10h, na sede da Femurn. Os senadores Garibaldi Filho (PMDB), Rosalba Ciarlini (DEM) e José Agripino (DEM) também confirmaram presença.Desde o início do ano o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) – transferência que o Governo Federal faz a cada dez dias e que responde pela maior parte do orçamento das prefeituras – vem caindo substancialmente.A previsão é que, ao final de março, a redução do repasse para os três primeiros três meses de 2009 seja de 40% se comparados com o mesmo período em 2008.Além da queda no FPM, a crise financeira também reduziu em quase 50% o valor dos royalties em consequência da queda do preço do barril de petróleo. No Rio Grande do Norte, mais de 90 prefeituras estão envolvidas com a extração e produção de petróleo e gás e recebem a compensação.