Ministro Geddel Vieira suspende vinda ao RN nesta quinta-feira

Alex Fernandes

A governadora Wilma de Faria (PSB) confirmou presença.Durante a solenidade, no largo do paredão do Gargalheiras, Wilma vai entregar títulos de propriedade da terra a seis famílias do assentamento Boa Sorte, regularizando uma área de 337 hectares. Assentadas em 1985, estas famílias esperaram 24 anos para se tornarem, de fato e de direito, proprietários das terras em que moram e produzem.No último dia 15, o Governo do Estado autorizou ordem de serviço para a "batimetria" (estudo da profundidade e volume) do reservatório. O prazo para execução do estudo é de 30 dias. "A intenção dessa análise é ver a real capacidade do açude, revelando o que já foi assoreado", explica o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e vice-governador do Estado, Iberê Ferreira de Souza.A ação faz parte do projeto do Governo do Estado, através da Semarh, de análise e recuperação dos 46 açudes do Estado com capacidade de armazenamento superior a 5 milhões de metros cúbicos. "A medida no Gargalheiras é preventiva, já que o açude encontra-se em perfeito funcionamento", afirma Iberê.A programação comemorativa aos 50 anos do Gargalheiras consta, ainda, sessão solene da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte, às 15h, no Clube Municipal de Acari, benção apostólica do reservatório, apresentação da Orquestra Filarmônica 24 de Outubro, do município de Cruzeta, e encerrando a programação, show com o cantor Raimundo Fagner, às 21h, na praça central de Acari.A sangria do Gargalheiras, esperada sempre que começa o período chuvoso no Rio Grande do Norte e que atrai turistas de todo o Estado, foi comemorada pelos acarienses na madrugada do dia 11 de abril. O açude é responsável pelo abastecimento de toda a cidade de Acari e parte do município de Currais Novos e tem como principal finalidade o abastecimento e a irrigação. Desde a sua fundação, o reservatório jamais havia passado por uma análise desse tipo.*Com informações da Assecom