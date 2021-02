América perde para o Assu e se complica na tabela

Elpídio Júnior

Com poucas oportunidades de gol durante todo primeiro tempo, a etapa ficou marcada mesmo pela expulsão do artilheiro Lúcio Curió, do América, e do meio-campista Pedro, do Assu. Apesar de não criar boas chances, Assu teve maior posse de bola e foi superior. Mas a vantagem só veio na segunda etapa.Após falta dura, o América perdeu mais um jogador. Adalberto, que sequer tinha amarelo, recebeu o vermelho depois de entrada desleal em Somália. O Assu ampliou o domínio e, cinco minutos depois, tirou o primeiro zero do placar.Depois de boa jogada de Alisson, Dude fez falta dentro da área. O árbitro marcou a penalidade e expulsou o volante americano. Na cobrança, o próprio Alisson bateu com segurança e deixou o Assu na frente. Apesar da vantagem no placar e com dois homens a mais em campo, o América cresceu na partida.Buscando o ataque com Helinho e Bibi, principalmente, o América começou a ameaçar depois da expulsão de Alisson, que recebeu o segundo amarelo. No entanto, foi o Assu quem marcou com Marcelo, depois de belo chute de perna esquerda. Mas mal deu tempo para comemorar.No lance seguinte o estreante Helinho diminuiu para o América. A equipe rubra foi com tudo para cima do Assu e teve a chance clara de empatar a partida. O árbitro assinalou um pênalti para o América e o lateral Teles foi para a cobrança. O chute saiu fraco e o goleiro André, do Assu, defendeu tranquilamente.A partida se arrastou até o fim o apito final e o placar de 2 a 1 se manteve, deixando o América cada vez mais longe de disputar o título do estadual e deixando acesa a esperança do Assu em ser campeão potiguar.