Volta Redonda vence Torneio Início da Copa Robinson Faria 2009

Os deputados Fábio (E) e Robinson Faria (C) entregaram o título de campeão do torneio ao Volta Redonda

Até chegar ao título, o time de Lagoa Salgada teve que apresentar muito futebol em meio a mais 43 equipes que participaram do evento. Ao fim, depois de quatro jogos eliminatórios para cada equipe, restaram o "Volta" - com a responsabilidade de quem é o atual campeão da Copa Robinson Faria - e a seleção de Lagoa do Poço, estreante na competição. No tempo normal, Volta e Lagoa empataram sem gols; a decisão saiu nos pênaltis - vitória apertada do Volta, 7 a 6.Além do troféu de campeão para o Volta e de segundo colocado para o Lagoa, ainda foram premiados o Palmeiras de Dois Lajedos (terceiro) e o Palmeiras de Jundiá (quarto colocado); de quebra, o goleiro Sales e o atleta Carlinhos, ambos do Volta, receberam respectivamente os troféus de melhor goleiro e jogador do Torneio Início.Este ano, a 8ª Copa Robinson Faria terá 74 equipes das regiões do Agreste, Trairi, Litoral Sul, Parnamirim e Natal - o que a coloca como a maior competição (senão uma das maiores) em sua categoria no Rio Grande do Norte; a primeira rodada será no dia 5 de abril.