Polícia captura cinco fugitivos da DP de plantão zona Sul Durante a operação de busca, agentes da Delegacia de Narcóticos (Denarc) e do 2° Distrito Policial se depararam com uma ‘boca de fumo’ na favela do Arrebite.

As polícias Civil e Militar capturaram até o início da noite desta quarta-feira (6) cinco dos 14 fugitivos que escaparam, às 10h, da carceragem da delegacia de plantão da zona Sul.



Durante a operação de busca, agentes da Delegacia de Narcóticos (Denarc) e do 2° Distrito Policial se depararam com uma ‘boca de fumo’ na favela do Arrebite, em Nova Parnamirim. Lá, foram presos dois jovens e apreendido o equivalente a 70 pedras de crack.



O delegado titular da Denarc, Odilon Teodósio, explicou que por volta das 13 horas um popular ligou para a 2ª DP informando do paradeiro de dois fugitivos. Equipes das duas delegacias saíram em diligência e, no meio da tarde, localizaram os fugitivos Rodolfo Heleno de Melo e Eduardo da Silva Pereira na casa de número 38 da Rua Mantena, na Favela do Arrebite.



Na mesma casa foram presos Aécio Antônio da Silva, 21 anos, residente no Vale Dourado, na zona Norte, e Willame Albano da Silva, 18 anos, morador de Extremoz, município da Grande Natal. Ambos negaram a condição de traficante, mas na casa onde estavam foram apreendidos várias pedras de crack e dinheiro trocado.



Segundo Odilon Teodósio, os dois jovens seriam autuados por tráfico e associação para o tráfico. “Ainda estamos procurando uma terceira pessoa que deve ter envolvimento com esse caso”, disse. Os dois fugitivos recapturados pela equipe foram encaminhados para a DP de plantão.



Além de Rodolfo e Eduardo, a polícia recapturou: Francinaldo Domici Santos, Marcolino Soares da Silva e Cleilson Lira Soares Lima.



Continuam foragidos: Fábio Vieira de Mendonça, Emerson Salvador Vitorino, Edvaldo Lourenço da Silva, Tiago Araújo de Lima, Altair Rodrigues Silva Santos, Raniele Lima da Silva, Carlos Anderson da Silva Dias, Agripino Fernandes Maria Neto e Rodrigo Cardoso da Silva. A polícia montou uma grande operação de busca. Quem tiver alguma informação sobre os fugitivos deve acionar a polícia pelo telefone 190. O denunciante terá a identidade preservada.