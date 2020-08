Mossoró Cidade Junina privatizado Evento da Prefeitura de Mossoró envolve soma de quase 2,5 milhões e terá vencedor conhecido na quarta, .

A licitação para que o Mossoró Cidade Junina seja terceirizado, confirmada para a quarta (11), às 8h, envolve uma série de promoções dentro do evento. O resultado será conhecido na Gerência de Compras, Centro.



Segundo o edital da concorrência, o vencedor terá que organizar e realizar os seguintes serviços (com custo-limite especificado):



O custo da iniciativa chega ao total de R$ 2.425,000,00. A expectativa era de que esse processo fosse realizado no final do ano passado. Terminou desembocando em 2009. Será a 12° edição.



O Mossoró Cidade Junina foi iniciado em 1998, no segundo governo da antecessora da prefeita Fafá Rosado (DEM), a hoje senadora Rosalba Ciarlini (DEM).



O evento deve manter suas características, garante o secretário da Cidadania, professor Francisco Carlos, que conduz as providências - apesar da mudança do pleno comando do município, para a administração por uma empresa privada.



Exigências



Decoração - R$ 188.233,00;

Estrutura para shows e concursos(Palcos, Som, Arena, Arquibancada, Tendas e Telões) como tambem shows musicais - R$ 1.440,647,00;

Comboio Junino - R$ 5.000,00;

Concursos e seminários diversos - R$ 134.520,00;

Cinema na Roça - R$ 2.000,00;

Tardes Juninas - R$ 4.000,00;

Rua da Arte - R$ 8.300,00;

Fogueira junina R$ 3.000,00;

Mossoró mostra Mossoró - R$ 2.000,00;

Pula Fogueira solta balão - R$ 3.000,00;

Arraiá nas praças - R$ 12.000,00;

Festa da Colheita - R$ 10.000,00;

Botando boneco - R$ 10.000,00;

Burro-táxi - R$ 2.300,00;

Peças Publicitárias - R$ 200.000,00.



TOTAL - R$ 2.425.000,00