Italiano vítima em Natal de atentado não corre risco de morrer Os dez tiros que atingiram o corretor pegaram no ombro, rosto, tronco e pescoço.

O italiano Marco de Gregorio, de 35 anos, que foi vítima de um atentado na madrugada desta terça-feira (31), na BR 101, passa bem e seu estado é considerado estável. Ele é corretor de imóveis e, segundo a assessoria de imprensa do pronoto-socorro Clóvis Sarinho, não corre mais risco de morte.



Os dez tiros que atingiram o corretor pegaram no ombro, rosto, tronco e pescoço. Marco de Gregorio está consciente e, por intermédio da assessoria de imprensa do hospital, disse que percebeu estar sendo perseguido por uma moto, com dois homens de capacetes.



“Um dos homens puxou uma arma e começou a atirar”, disse o assessor. Os autores do atentado fugiram e não roubaram nenhum pertence do italiano. Morando há três anos na capital potiguar, o corretor de imóveis informou a assessoria que nunca havia passado por situação semelhante.