Consumidores reclamam do reajuste de medicamentos

Nas farmácias, clientes reclamam do aumento nos medicamentos a partir de abril.

Nas farmácias de Natal, os clientes já começaram a reclamar do reajuste. “Lá em casa é remédio que não acaba mais. Não tenho ajuda da Unicat e tenho que tomar meus 8 remédios todos os dias”, afirma Otaciana dos Santos.A dona-de-casa é um exemplo comum de família brasileira, onde o marido, já aposentado, é a única fonte de renda da casa. As três doenças de Otaciana: glaucoma, hipertensão e colesterol alto custam mais de 40% do orçamento mensal.A situação é a mesma para Edna Alves, portadora de glaucoma e várias alergias. “Acho esse aumento um absurdo. Meus remédios custam quase o meu salário todo, com os colírios e os remédios para proteger o meu estomago para mais remédios”, reclama.O farmacêutico de plantão também comentou o aumento. “O aumento nos remédios só beneficia os laboratórios, porque para as farmácias o índice de lucro é pequeno demais. Quem mais se prejudica com o aumento são os consumidores, essenciais para o controle e cura de doenças”, alerta Caio Mendes.No dia 31 de março, milhares de brasileiros reclamarão ainda mais do reajuste, sentido agora no bolso. A Anvisa alerta que os laboratórios poderão aumentar o valor dos medicamentos a partir de 31 de março e congelados até março de 2010.