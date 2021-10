Souza: "Estou treinando três vezes, até quatro por dia, e estou feliz"

Site oficial do América Souza fala que está treinando muito fisicamente sem nada sentir; feliz da vida

conversou hoje na manhã deste sábado (25), com exclusividade, com o meia Souza, do América.De todas as vezes em que o meia do América foi entrevistado por este veículo, nunca antes havia sentido tanta alegria e motivação na voz, nas respostas, nos comentários do atleta que é o suporte maior do clube para a campanha da Série B, que vai se iniciar em 9 de maio, na partida contra o Atlético/GO.Para quem não sabe, ou imagina que Souza esteja se recuperando de contusão, sem trabalhar fisicamente, fiquem sabendo que o Rei da nação americana está treinando três vezes por dia, acontece até de treinar quatro vezes.E não pense que isso está lhe causando chateação ou desconforto. Abaixo reproduzo a conversa com o maior craque do futebol potiguar, um dos melhores do Brasil.– Bom dia, meu amigo. Rapaz, estou bem, estou treinando a parte física três vezes por dia, às vezes quatro, e não estou sentindo absolutamente nada.– Significa que isso me deixa especialmente feliz, fazia tempo que eu não treinava de forma tão intensa e sem sentir absolutamente nada.– Estou sim muito motivado. Treinar e sentir, correr preso, não poder fazer as coisas direito, isso me deixava muito triste, ma fazia pensar sempre em parar. Por isso você entende, já falei várias vezes com você sobre o assunto, esse momento está sendo bom demais. Espero continuar treinando forte e quando se intensificarem os treinamentos com bola, tenho fé em Deus que vou poder dar meu máximo. Por isso, digo para você, Edmo: tô muito feliz.– Olha, Edmo, você sabe que não gosto de inverdades. Se estivesse acontecendo alguma coisa ruim, eu diria a você que não gostaria de falar sobre o assunto, afinal, se o fizesse, prejudicaria o clube. Mas, acredite, você e toda torcida do América, está tudo muito bem.– É normal. As contusões não são sérias. É mais uma espécie de fadiga muscular pelo excesso de jogos. Coisas simples. E acho que é só o Geriel, Luís Henrique, o Sandro (Hiroshi), e acho que o Berg. Nada que impeça o grupo de trabalhar.– Garanto que o grupo é bom. Bons jogadores foram contratados, e o que é mais importante: todos comprometidos em ajudar o América e se ajudarem. O ambiente é muito bom e dá para sentir isso nos treinamentos.- O Guilherme é uma pessoa de ótimo trato. Não precisa provar nada para ninguém, todo o plantel vem entendendo sua proposta de trabalho. Mas a gente sabe que treinador de futebol, assim como nós jogadores, somos julgados pelos resultados. Estou confiante que esse grupo pode ajudar o América a fazer uma boa campanha.– Você sabe que a Série B é uma competição muito longa e desgastante, por isso, é claro, ainda vamos precisar de mais alguns bons valores. As dificuldades são muitas, pois o mercado está muito inflacionado, mas esse trabalho está entregue a uma pessoa séria e quem tem experiência, portanto, acho que não vai ser contratado ninguém que não venha para ajudar o clube.- É difícil fazer previsão antes de uma competição. O Vasco, pela tradição, por tudo que o envolve, poderia ser apontado como favorito, mais ou menos como o Corinthians, ano passado, mas mesmo assim não dá para garantir antes. Alguns outros clubes paulistas também vêm forte, como são os casos do Barueri, Santo André, Portuguesa, que caiu anos passado, e Ponte Preta, podemos incluir o Figueirense e Ipatinga, que também desceram, então, só podemos esperar e dar o nosso máximo para não ficarmos para trás.– Edmo, sinceramente, não acho que seja uma coisa nem outra. Primeiro vamos ver como vai ficar a montagem de nossa equipe, e vamos lutar para ganharmos, obtermos bons resultados em todos os jogos. O objetivo de quem entra numa competição como essa é alcançar o sonho de subir. Já passei por essa experiência no América, e não tem como descrever a alegria, por isso, é evidente que queremos isso. Se fosse para só tentar permanecer na Série B, eu mesmo não teria motivação para jogar.– Graças a Deus, vivo um bom momento. Acho que o América está no caminho certo, e eu estou treinando forte sem nada sentir. Estou feliz, tenho a apoio da meus amigos, da torcida, da diretoria e, principalmente da minha família. Quem sabe no final da temporada não ofereço o presente da classificação à torcida e ao meu filho, que já começa a acompanhar o dia-a-dia do de minha vida de jogador.– É sempre um prazer, Edmo, eu é que agradeço mais essa oportunidade de falar com a torcida do América, pelo seu blog e pelo portal