Hospital virou realidade na Zona Norte

Fotos: Vlademir Alexandre

A região Nordeste já possui exemplos da proposta de humanização nos hospitais femininos na Bahia, no Ceará (que está com projeto em andamento) e agora o Rio Grande do Norte. Reinaugurado no início desse mês (9), em comemoração ao Dia da Mulher, o Hospital da Mulher tem características que o diferenciam de um hospital normal, através da assistência no atendimento clínico e psicológico, com objetivo de promover o bem-estar das pacientes.Para as gestantes, o atendimento na maternidade é realizado nas urgências e emergências. Nos casos considerados "normais", a equipe do Programa de Saúde da Família - PSF encaminha as grávidas ao Hospital da Mulher e apresentam como serão os procedimentos e lugares no dia do parto, a fim de criar um ambiente familiar às futuras mães.Além do atendimento, a gestão do Hospital da Mulher adotou o projeto "Mãe Natalense" como prioridade na proposta de atendimento com humanização às mães, com atenção nos setores de alimentação, transporte para consultas (com a entrega de vales-transporte às mulheres em tratamento), gratuidade nos exames, como ultrassonografia e até enxoval do bebê. O projeto está sendo aplicado com sucesso em outros estados, como Curitiba e São Paulo.Entregue pela gestão anterior em dezembro, a maternidade não dispunha de estrutura em equipamento (como leitos e cadeiras para acompanhantes) e energia para realizar cirurgias, sendo a falta de funcionamento tema de matérias locais e nacionais por duas semanas.Dos exames emergenciais a procedimentos de partos, o Hospital da Mulher já contabiliza mais de 100 atendimentos em urgência e emergência e quase 500 partos em menos de um mês. "A média de atendimentos é de 60 mulheres por dia e mais de 5 partos", afirma a diretora do hospital, Edilza Pinheiro.Para ela, o diferencial da maternidade é o ambiente familiar, criado para proporcionar conforto e carinho às pacientes. "A vantagem de ter a família por perto no momento do nascimento do filho, num local adequado, com profissionais competentes leva a mãe a se sentir segura e o trabalho de parto é facilitado", comemora Edilza.O Hospital da Mulher tem 16 suítes intituladas de PPP: Pré-parto, Parto e Pós-parto, onde as mães têm privacidade no preparo para o nascimento e nos primeiros momentos, como a amamentação. Para a diretora do hospital, esse diferencial é importantíssimo. "A equipe de saúde faz toda a orientação na suíte da futura mãe para que o parto seja o mais natural possível".A equipe de reportagem assistiu ao atendimento humanizados para as pacientes que chegam em trabalho de parto. Elas recebem massagens, banho morno e assistência psicológica para que o momento do nascimento da criança seja o mais agradável.No momento da visita à maternidade, grávidas também faziam exames de ultrassonografia e outras recebiam atendimento provocado por queda de pressão e falta de movimentos do bebê.A estudante Mariana Fernandes, 16 anos, grávida de um menino, sofreu uma queda de pressão e chegou a desmaiar. "Estou com oito meses e hoje acordei tonta e caí", contou. A paciente recebeu atendimento, foi para o soro e logo estava recuperada.Já Elizabeth Lúcia, 17 anos, moradora do Panatis, foi à maternidade porque não estava sentindo os movimentos do filho. Ela foi submetida ao exame cardiotocografia, que avalia as condições de vitalidade do bebê e foi liberada. Mãe e filho estão bem e devem esperar até o final do mês para o nascimento.No outro lado do Hospital da Mulher, mulheres com urgência em ginecologia, como dor pélvica, cólicas, infecções e abscessos estavam sendo atendidas na maternidade, algumas foram encaminhadas a clínicas médicas para outros tratamentos.Os atendimentos fazem parte da rotina do hospital que funciona 24 horas na zona Norte. Para os próximos meses, a diretora espera implantar o laboratório de mastologia, o ambulatório de mama e gravidez de risco e a realização de contracepção cirúrgica, como a laqueadura tubária.Edilza Pinheiro explica que a maternidade atende às mulheres de forma especial. "Os atendimentos da maternidade não se restringem ao atendimento básico. Acompanhamos as mulheres em todos os setores, inclusive atenção familiar, entendendo o meio em que vive", explica a diretora.No Hospital da Mulher, as vítimas de violência física e moral também são amparadas com atendimento pós-aborto, como curetagem e tratamentos tratamento com psicólogos, assistentes sociais. "A unidade está preparada para atender mulheres em situação de violência sexual e aborto previsto por lei, tudo com profissionais de referência nesse tipo de atendimento", conclui.Os procedimentos cirúrgicos são feitos por uma equipe superior a 250 profissionais de saúde, com expectativa de realização de 300 partos por mês e recebimento de 400 mulheres no pronto atendimento. Até o dia 20 de março foram feitos mais de 470 partos. O corpo clínico da maternidade é formado por 22 pediatras, 22 ginecologistas/obstetras, 12 pediatras, 12 anestesistas, 23 enfermeiras, 6 assistentes sociais e seis nutricionistas.