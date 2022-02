Estado quer reestruturar hospitais metropolitanos para desafogar Walfredo Ideia é equipar salas de estabilização para atendimento pós-Samu.

Que a solução do problema da falta de leitos no Hospital Walfredo Gurgel passa pela reestruturação dos serviços de urgência e emergência da área metropolitana não é nenhuma novidade.



A mudança é que o governo do estado constituiu um grupo de trabalho com diretores de hospitais, membros do conselho das secretarias municipais de Saúde e do Ministério Público, entre outros, para dar agilidade ao processo.



Sexta-feira (8), na primeira reunião, ficou acertado que os nove municípios da região metropolitana deverão ter salas de estabilização equipadas para atendimento da demanda do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu) metropolitano, que atende mensalmente 7 mil chamadas.



A ideia é que pelo menos 12 hospitais da região consigam fazer a estabilização do paciente que continua instável mesmo depois do atendimento do Samu. Para isso eles passarão por reformas, compra de equipamentos como desfibriladores cardíacos, respiradores, monitores cardíacos e, principalmente, capacitação de pessoal.



Além dos hospitais de Natal, Macaíba, Parnamirim e São José de Mipibu, administrados pelo Estado, o grupo pretende trabalhar com as prefeituras de Nísia Floresta, Monte Alegre, São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Extremoz.



“É uma parceria entre municípios, governo estadual e governo federal”, explicou Gibson Assunção, coordenador dos hospitais e unidades de referência do Estado. Ele não soube informar quanto custará ou qual o prazo para a reformulação. Amanhã (12), o grupo de trabalho se reunirá para traçar suas principais metas.