Caso Maisla: delegada deve ouvir Osvaldo hoje

Abelardo Nunes A hora que Adriana Shirley vai ouvir Osvaldo Pereira ainda não foi confirmada.

Confira abaixo a entrevista completa com o delegado Elias Nobre concedida ao Jornal 96 desta terça-feira(19)

“A doutora Adriana Shirley me pediu para ouvir o Osvaldo aqui e devemos atender a esse pedido. Mas ainda estou analisando como isso será feito, uma vez que, como ocorre todas as quartas-feiras, é dia de visita íntima dos presos. Tenho que ver como poderia atender a essa necessidade dela com a minha capacidade. Mas vai dar tudo certo”, disse o diretor de Alcaçuz aoPara o depoimento, a sala da vice-direção deve ser transformada num gabinete da delegada Adriana Shirley. Somente os policiais, Osvaldo Pereira e os advogados que o defendem terão acesso a essa sala.Essa será a segunda vez que Adriana Shirley colhe depoimento de Osvaldo Pereira. Na quarta-feira da semana passada (13), horas depois de ser preso, o vendedor foi ouvido pela delegada. “Ele negou qualquer envolvimento com o crime”, falou Adriana Shirley no dia seguinte.Mas passada uma semana do assassinato, a polícia diz ter indícios suficientes para apontar o maranhense Osvaldo Pereira de Aguiar como assassino de Maisla Mariano. “Para mim, só falta a chegada dos laudos periciais feitos pelo pessoal do Itep. Mas já podemos dizer que foi ele sim quem matou a menina”, falou o delegado geral de Polícia Civil (Degepol), Elias Nobre de Almeida Neto, em entrevista ao Jornal 96 nesta terça-feira (19).