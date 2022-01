Eduardo Campos quer Iberê candidato ao governo em 2010

Vlademir Alexandre “A prioridade do PSB no Rio Grande do Norte é ter uma candidatura própria”, disse Eduardo Campos

O presidente do Partido Social Brasileiro (PSB) e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, quer uma candidatura própria no Rio Grande do Norte e o nome mais viável é o vice-governador Iberê Ferreira de Souza (PSB).

“A prioridade do PSB no Rio Grande do Norte é ter uma candidatura própria”, disse Eduardo Campos. Iberê por sua vez agradeceu a “campanha antecipada” feita pelo presidente do partido.

“Me sinto honrado e vou trabalhar para fazer jus a confiança do presidente do meu partido”, agradeceu Iberê Ferreira.

Os dois participam na manhã desta sexta-feira (8), do X Fórum de Governadores do Nordeste que está sendo realizado em Natal, em um hotel da Via Costeira.