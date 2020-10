Vereadores aprovam projeto de Lei para contratação de 120 médicos

Júlio Pinheiro vereadores defenderam a importância na contratação de novos médicos para rede municipal de saúde.

“Gostaria de reforçar a importância da aprovação deste projeto pela Casa como uma das soluções para amenizar a crise da saúde na cidade. Até porque a prefeita está tendo muitas dificuldades para contratar novos profissionais, já que nem todos os concursados compareceram”, ressaltou o líder da prefeita na Câmara, vereador Enildo Alves (PSB).A bancada de oposição, composta pelos vereadores George Câmara (PCdoB), Raniere Barbosa (PR), Júlia Arruda (PSB) e Sargento Regina (PDT) concordaram com a apreciação da proposta em caráter de urgência pelas necessidades que o município enfrenta por causa da crise na Saúde.“Concordamos com a necessidade de votação da matéria. E a urgência da contratação dos médicos, para ampliação do quadro de profissionais”, disse o parlamentar oposicionista, George Câmara (PCdoB).O vereador Ney Lopes Junior (DEM) também destacou a importância na realização de um novo concurso público com piso salarial adequado para atrair os profissionais. “Não entendo como os concursados são chamados e não comparecem, precisamos reavaliar essa questão”, ressaltou o parlamentar.Enildo Alves explicou que será formada uma Comissão na Secretaria Municipal de Saúde para que seja feito um processo seletivo de profissionais para a contratação. “De acordo com a necessidade das especialidades, após o diagnóstico da prefeitura, os médicos serão contratados”, informou o vereador pessebista.