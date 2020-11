Oficial da PM é acusado de agredir casal após discussão no trânsito Incidente aconteceu na avenida Senador Salgado Filho, no início da noite desta segunda-feira (16).

Um oficial da Polícia Militar, cujo nome ainda não foi revelado, envolveu-se em uma discussão de trânsito no início da noite desta segunda-feira (16) e teria agredido um casal. Alterado, ele ainda teria apontado uma arma contra eles.



O incidente aconteceu na avenida Senador Salgado Filho em um posto de combustíveis. A reportagem entrou em contato com alguns policiais militares que estiveram no local da ocorrência, mas eles não quiseram dar detalhes dos fatos.



No entanto, segundo informações de um tenente da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), o casal foi orientado a procurar a Corregedoria Geral da Polícia e denunciar o ocorrido.



O Nominuto.com apurou ainda que o oficial pilotava uma motocicleta no momento em que teria se envolvido na confusão de trânsito. Mesmo sem revelar a identidade do acusado, um policial que não quis se identificar destacou que o PM agressor já tem fama de provocar confusões.