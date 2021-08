América anuncia Plínio e jogadores se reapresentam neste domingo

Divulgação Plínio chegou nesta manhã ao América.

O jogador estava no Guarani de Campinas, onde atuou no Campeonato Paulista 2009. Além do Guarani, jogou pelo Matsubara (PR), Cacerense(MT), Juventus(SC), Novo Hamburgo (RS) e CRB. Plínio passou pela avaliação médica e já realiza treino leve agora pela manhã.Plinio se uniu aos demais jogadores do América que se reapresentaram na manhã deste domingo, no CT Abílio Medeiros, para finalizar a avaliação física que teve inicio no sábado (18) na pasta de atletismo da UFRN, e terminará hoje à tarde.Os atletas iniciaram o dia realizando trabalho especifico na academia, que serviu para fortalecimento da musculatura. Em seguida o elenco correu 40 minutos ao redor do campo. O destaque foi o zagueiro Plínio, recém chegado ao clube, já participou do treino físico.O técnico Guilherme Macuglia elogiou o trabalho físico e disse ao site oficial do clube, que esse tipo de atividade será importante para os próximos jogos do alvirrubro na temporada."O momento é de trabalhar e avaliar a parte física dos jogadores. O objetivo é colocar uma equipe muito forte fisicamente nos próximos jogos. Vamos ver os resultados dos testes físicos e amanhã vamos começar o trabalho com bola", analisou o treinador.