Presidente da Câmara anuncia hoje medidas para readequar pagamentos Deputado Michel Temer vai anunciar novas regras para uso das verbas e benefícios a que têm direito os parlamentares

O presidente da Câmara, Michel Temer, anuncia hoje um conjunto de medidas para readequar e reestruturar todos os pagamentos que são feitos pela Casa aos parlamentares. Ontem, Temer se reuniu com integrantes da Mesa e líderes partidários para antecipar a discussão de algumas medidas que serão anunciadas hoje.



Entre os deputados que participaram da reunião estavam o 2º vice-presidente da Casa, deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), o 1º e 3º secretários, Rafael Guerra (PSDB-MG) e Odair Cunha (PT-MG), respectivamente; e os líderes do PT, Cândido Vacarezza (SP); do PSDB, José Anibal (SP); e do DEM, Ronaldo Caiado (GO).



Na segunda-feira, Temer já havia pedido um estudo para a readequação dos pagamentos relativos à cota de passagens, verba indenizatória, postagem nos Correios, materiais impressos e o auxílio-moradia. Ele adiantou que as mudanças serão sempre no sentido de assegurar transparência, redução dos gastos e a publicidade.



Fonte: Agência Câmara