Ney Júnior pede a Robinson que indique deputados para a CEI

Delma Lopes Ney Júnior conversa com Robinson Faria

Diante da reação de parlamentares das duas Casas, que alegam não ter amparo legal, a proposta do vereador, Ney disse que fez outra proposta ao presidente da Assembleia, Robinson Faria (PMN).“Se não quiserem participar, oficialmente, como uma CEI mista, então que indiquem um número conveniente de parlamentares para participar. Mas independente disso a Câmara vai iniciar as investigações”, ressalta.O vereador conversou hoje (28) com o presidente da AL que estava viajando e retornou ao estado no final da semana passada. “Pedi para que ele analisasse a possibilidade e indicasse entre dois ou quatro deputados para que possam ser colaboradores permanentes, ou seja, que a participação deles seja oficial. Eu expliquei e justifiquei o objetivo da CEI mista porque estava sentindo uma resistência, mas como não quero forçar a barra apresentei essa sugestão”.Robinson Faria ficou de conversar com os demais parlamentares e prometeu que ligava em seguida.De acordo com o vereador a instalação da CEI depende da conclusão de um relatório que está sendo elaborado pela SMS e que, segundo ele, já identificou algumas irregularidades que chamaram a atenção dele e dos vereadores Hermano Morais (PMDB) e Francklin Capistrano (PSB) que tiveram uma reunião com a secretária interina da pasta Lecy Gadelha.“Nós tomamos conhecimento de que a secretaria encontrou diversas irregularidades, entre elas a existência de notas fiscais sem datas. Queremos ver os fatos apurados”, justificou o vereador.Nesta terça-feira à tarde a Câmara realiza a segunda votação da Reforma Administrativa da Prefeitura de Natal, o que deve prosseguir até a próxima quarta-feira, “pois são muitas emendas”. Encerrada a apreciação deste projeto, os deputados se voltam para o caso dos medicamentos.